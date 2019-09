AO VIVO: CCJ do Senado sabatina indicado por Bolsonaro para Procuradoria-Geral da República

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sabatina hoje (25) o subprocurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, indicado para o cargo de procurador-geral da República (PGR) pelo presidente Jair Bolsonaro.

A reunião começou às 10 horas e não tem hora para acabar. Aras teve 30 minutos para fazer sua exposição inicial. e em seguida, responderá a perguntas feitas pelo relator da matéria no colegiado, senador Eduardo Braga (MDB-AM). Feito isso, o próximo passo deverá contar com a palavra dos senadores inscritos, membros ou não da CCJ. Cada um deles terá até 10 minutos para fazer sua pergunta e o indicado o mesmo tempo para resposta. Haverá ainda tempo para réplica e tréplica de senadores por cinco minutos.

O nome de Augusto Aras deverá ser submetido a votação no colegiado e posteriormente em plenário. Se aprovado, ele sucederá Raquel Dodge no comando da PGR. Aras passou as últimas semanas no Senado se apresentando e pedindo apoio aos senadores. Conseguiu visitar 77 dos 81 parlamentares.

Assista a sabatina ao vivo

Conheça o indicado

Antônio Augusto Brandão de Aras, 60 anos, nascido em Salvador (BA), é subprocurador-geral da República, especializado nas áreas de direito público e direito econômico. Para ser confirmado no cargo, Aras depende de aprovação do Senado.

Como entrou na carreira do Ministério Público Federal (MPF) em 1987, antes da promulgação da Constituição Federal, Aras pôde optar por atuar no Ministério Público e manter atividades como advogado. Integrantes do órgão que ingressaram na carreira após a Constituição não possuem esse direito. Se for aprovado pelo Senado, deverá devolver à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a carteira de advogado.

Aras é doutor, desde 2005, em direito constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mestre em 2000 em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e bacharel em Direito, em 1981, pela Universidade Católica do Salvador (UCSal). Atualmente, é professor da Universidade de Brasília (UnB).

Ele ingressou no MPF como procurador da República e atualmente é subprocurador-geral da República. Como subprocurador, atuou nas câmaras das áreas constitucional, penal, crimes econômicos e consumidor. É o atual coordenador da 3ª Câmara da PGR, que cuida de temas econômicos.

Deixe seu comentário: