Governo apresenta plano para redução do valor do gás

O governo federal apresentou, na tarde desta segunda-feira (23), as novas regras relativas ao programa Novo Mercado de Gás, que deverá reduzir o valor do produto em todo território nacional. O objetivo, conforme o governo, é promover a abertura do mercado de gás natural. As medida foram articuladas pelos ministérios da Economia e de Minas e Energia.

A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de autoridades do Executivo federal. Na ocasião, ainda foi assinado decreto que institui o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural. Essa é mais uma ação do governo para motivar a abertura do mercado de gás no país. O Comitê deverá coordenar as atividades para quebra de monopólio da Petrobras.

A intenção é que empresas privadas tenham acesso à infraestrutura de escoamento e transporte do gás natural, tornando o preço do produto mais competitivo. Espera-se que o valor passe para US$ 6 por milhão de BTU (unidade térmica britânica, em inglês) ou US$ 7. Agora,o preço é de US$ 14.

