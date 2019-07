Trabalhadores poderão retirar R$ 500 do FGTS em 2019; confira os detalhes anunciados pelo governo

O governo federal acabou com o suspense referente à liberação dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS-Pasep. Membros do Executivo federal haviam anunciado que seriam autorizados saques neste ano e havia ansiedade por parte da população sobre as regras da medida. Nesta quarta-feira (24), a divulgação oficial dos detalhes foi feita, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Os saques do PIS-Pasep não terão data limite para serem realizados e iniciarão em agosto. Em caso de saque para herdeiros o acesso ao recurso poderá ser feito com a certidão de dependente do INSS.

Já no caso do FGTS, a liberação começará apenas em setembro. Em 2019, os saques serão limitados a R$ 500 por conta. A partir de 2020, o governo afirma que haverá um novo modelo.

No chamado saque-aniversário, o trabalhador irá retirar o valor com adicional, conforme a quantia que possuir no Fundo. Porém, quem escolher esse formato, só poderá mudar novamente após dois anos. Em 2021, o processo será novamente alterado, reservando para saque o mês do aniversário.

Conforme o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo prevê injeção de R$ 30 bilhões no país, neste ano, e de R$ 12 bilhões, em 2020.

