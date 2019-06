A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados recebe, nesta terça-feira (25) o jornalista americano Glenn Greenwald, editor do The Intercept Brasil, que divulgou mensagens que atribui ao ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, com procuradores da Operação Lava Jato.

Confira a audiência ao vivo:

Deixe seu comentário: