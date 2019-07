AO VIVO: parlamentares apreciam questões da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara

Uma nova reunião do colegiado foi convocada para esta quarta-feira (3). O presidente da comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) na Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), disse que o relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), poderá apresentar ajustes na redação de alguns pontos do voto complementar lido nessa terça-feira (2).

Segundo Ramos, ainda há artigos no relatório que fazem menção a servidores estaduais e municipais. “Isso tem gerado muita insatisfação. A ideia é retirar tudo referente a estados e municípios para só discutir no plenário.”

A expectativa é colocar em votação os cinco requerimentos de adiamento de votação do relatório na comissão especial. Também terão que ser apreciados 109 destaques com sugestões de mudança no texto, sendo 85 individuais e 24 das bancadas partidárias.

Deixe seu comentário: