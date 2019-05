Senado aprova redução de ministérios e Coaf na Economia

O Senado apreciou, ao longo da tarde e da noite desta quarta-feira (29), a Medida Provisória 870, que trata da reforma administrativa do governo federal. Um dos principais pontos da MP era a redução do número de ministérios, que foi aprovada pelos senadores, de 29 pastas, para 22.

O texto-base da medida, aprovado pela Câmara dos Deputados, passou no Senado com 70 votos a favor e quatro contra. Porém, os senadores seguiram com o debate sobre a questão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O órgão sempre foi integrado à Fazenda, sendo transferido pelo governo atual para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Sérgio Moro. Porém, o conteúdo aprovado pela Câmara colocou o Coaf, na pasta da Economia.

Alguns senadores seguiram pleiteando que o Conselho retornasse ao poder de Moro, porém, o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer uma carta solicitando que não decidissem por essa nova mudança. Se o Senado revertesse a decisão dos deputados, a MP voltaria à Câmara e poderia perder a validade, caso não fosse votada até a segunda-feira (3).

Porém, a preocupação do governo se extinguiu, já que o Senado aprovou o texto como está.

