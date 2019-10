AO VIVO: Senado discute reforma da Previdência em plenário

Após a aprovação na CCJ do Senado nesta segunda-feira (1ª), por 17 a 9, a reforma da Previdência foi enviada para votação no plenário do Senado. A votação em 1º turno ocorre na noite desta segunda. Como altera a Constituição, a proposta previsa ser aprovada duas vezes.

A aprovação exige, pelo menos, 49 dos 81 votos no Senado.

Acompanhe a votação ao vivo: