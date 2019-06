Ao vivo: STF julga se governo pode vender estatais sem aval do Congresso

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, nesta quinta-feira (6), o julgamento sobre a necessidade ou não de aval do Legislativo e de processo licitatório para que o Poder Público possa vender o controle de empresas estatais e de suas subsidiárias.

Nesta quarta (5), o julgamento foi interrompido com o placar de 2 a 2. Os ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin votaram pela obrigatoriedade do aval do Congresso, enquanto Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso votaram em sentido contrário.

Confira a votação ao vivo:

