AO VIVO: STF retoma julgamento de habeas corpus que pode afetar condenações da Lava Jato

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira (26) o julgamento de habeas corpus do ex-gerente da Petrobras Márcio Almeida Ferreira. A decisão a ser tomada pelo tribunal pode afetar outras condenações da Operação Lava Jato, inclusive do ex-presidente Lula. Os magistrados discutem hoje o direito ou não do réu se manifestar em ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo.

A sessão tinha iniciado nessa quarta-feira (25). Até o momento, apenas o relator do pedido, ministro Edson Fachin, votou. Ele votou contrário ao recurso e manteve o entendimento de que corréus, delatores ou não, não devem obter prazos diferentes para suas alegações finais. Após o voto do magistrado, o presidente da sessão, ministro Luiz Fux, encerrou o julgamento e o prorrogou para hoje.

