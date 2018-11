Aos 18 anos, um advogado de Brasília é o mais jovem do País a defender um caso na tribuna do Supremo

O brasiliense Mateus Costa Ribeiro, aos 18 anos, tornou-se o mais jovem advogado do país a defender um argumento na tribuna do Supremo Tribunal Federal (STF). A “estreia” dele na mais alta Corte brasileira ocorreu na quinta-feira (8), com direito a elogio do ministro relator do processo, Luiz Edson Fachin.

Formado na Universidade de Brasília (UnB), ele apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual do Rio Grande do Sul que proibiu revistas íntimas de patrões a empregados.

“Rogo a vossas excelências que acolham o pedido definitivo desta ação direta e declarem inteiramente inconstitucional a lei questionada”, disse o jovem durante a sustentação oral.

O caso não chegou a ser julgado no mesmo dia porque foi adiado. Para Fachin, o jovem advogado – que ele definiu como “ilustre causídico [advogado]” – já faz parte de um grupo seleto de advogados.

“Vou procurar sintetizar as quase duas dezenas de páginas que tomei a liberdade de distribuir a vossas excelências não sem antes cumprimentar o jovem advogado que consumou pela primeira vez na tribuna fazendo uma sustentação oral que já o coloca no exercício escorreito do mundo da advocacia. Portanto, o congratulo efusivamente.”

Carreira precoce

Mateus entrou para o mundo da advocacia ao ser aprovado no curso de direito aos 14 anos. Entrou na UnB depois de conseguir uma liminar na Justiça autorizando o processo, e teve de fazer o ensino médio inteiro em 24 horas.

Ele passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na primeira tentativa, depois de quatro anos de curso. De acordo com a OAB, se tornou o mais jovem advogado do Brasil.

O pai de Mateus, João Costa Ribeiro Filho, também trabalha com direito. “Acredito que meu filho será um grande advogado e dará uma grande contribuição para o Brasil”, afirmou. A vocação do filho para a advocacia, segundo a família, surgiu de um castigo imposto por ele.

Mateus tinha 10 anos na época. De brincadeira, fez o primeiro habeas corpus – e ganhou a causa. “Era para eu ter liberdade de locomoção de ir à sala de TV para assistir ao jogo do Corinthians. Esse habeas corpus foi deferido, graças a Deus. Assisti ao jogo, e o Corinthians foi campeão.”

