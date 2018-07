Aos 18 anos, um estudante de Brasília se tornou o advogado mais jovem do Brasil

Com apenas 18 anos de idade, Mateus Costa Ribeiro se tornou, na sexta-feira (27), o advogado mais jovem do Brasil. O garoto foi aprovado em Direito no vestibular da UnB (Universidade de Brasília) com 14 anos de idade e, por meio de uma liminar, conseguiu ingressar na universidade e concluir a graduação em quatro anos. Filho e sobrinho de advogados, o contato de Mateus com a advocacia sempre foi direito. A motivação veio de casa desde pequeno, com pai advogado e mãe pedagoga e também advogada. A cerimônia de ad referendum da manhã de sexta-feira, realizada na Seccional do Distrito Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), permite ao Mateus uma licença para advogar legalmente por 90 dias, até a produção da carteira definitiva.

A facilidade em aprender sobre diversos assuntos não é um dom só de Mateus. Seu irmão João Neto Costa Ribeiro, de 27 anos, quando aprovado pelo Exame de Ordem da OAB, era o advogado mais novo de Brasília. Já a irmã, Clarissa Costa Ribeiro, de 20 anos, está no último ano do curso de Direito da UnB e já foi aprovada no Exame de Ordem. Ao que tudo indica, Clarissa será a advogada mais jovem de Brasília, seguindo os passos dos irmãos.

Com muita alegria e orgulho, o pai, João Costa Ribeiro, e os tios Diaulas Costa Ribeiro e Raquel Costa Ribeiro, compuseram a mesa da solenidade de ad referendum. Durante a entrega do certificado, o secretário-geral da OAB-DF, Jacques Veloso, parabenizou o garoto pela conquista. “Me sinto honrado em estar entregando esta licença para o advogado mais jovem do Brasil. Parabéns aos pais, pela dedicação e educação, e parabéns, sobretudo, ao Mateus, pela qualidade em conseguir tão jovem se formar e já se inserir no mercado de trabalho”.

Questionado de como é a sensação de ser o advogado mais novo do país, Mateus Costa Ribeiro, emocionado, disse estar muito orgulhoso de si mesmo e reconhece o papel dos pais nesta conquista. “É uma honra para mim. A advocacia é a profissão de grandes personalidades e saber que eu sou o mais jovem dessa profissão tão grandiosa significa muito para mim. O que contribuiu para que eu conseguisse chegar até aqui foi a bagagem que eu criei com os ensinamentos dos meus pais”.

O pai de Mateus contou que desde quando os filhos eram pequenos o incentivo da família foi primordial para o sucesso. “É um conjunto que envolve pais e filhos. Quando eles eram crianças, íamos dar banho e entregávamos a eles livros para aprender a contar. Eu e minha esposa nos unimos para ajudar nossos filhos a crescer e conquistar os sonhos deles. É uma contribuição de todos. Fico feliz que eles tenham se encaixado no Direito. Espero que seja uma carreira de sucesso e sejam muito felizes”.

O tio, desembargador Diaulas Costa Ribeiro, revelou ser o primeiro da família de toda a geração em se formar em Direito e, para ele, é muito satisfatório ver os sobrinhos seguindo o mesmo caminho. “Espero deles ética e compromisso com os princípios que nós defendemos. Desejo ao Mateus que tenha comprometimento de guiar-se pelos bons caminhos do Direito”.

Para a mãe, Rosilene Costa Ribeiro, a paixão pela advocacia está no gene de toda a família. “A pressão para que fizessem Direito foi implícita, é um sentimento que está no DNA de todos nós. Esse momento é a coroação de um trabalho feito de sonhos. Quando era criança, incentivamos a leitura e hoje ele ultrapassou isso, ele vai muito além, sempre com paixão. Isso é fantástico! A educação realiza sonhos, transforma vidas e é para todos”, exclamou.

Mateus passou no vestibular na metade do 8º ano e, por determinação da justiça, deveria concluir a formação fundamental em 24 horas para que pudesse ingressar na universidade. Com o apoio de um supletivo, o menino fez as provas dos 8º e 9º anos e 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, tendo sido aprovado acima da nota mínima em todas as avaliações.

Deixe seu comentário: