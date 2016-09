Aos 2 anos, menino com puberdade precoce tem altura de criança de 5 anos

Aos 2 anos de idade, o neto da dona de casa Maria do Socorro Leite, diagnosticado com puberdade precoce, possui altura de uma criança de 5 anos, segundo o endocrinologista Gil Lucena, que acompanha o caso. A avô diz que o menino mede 1,12 metro de altura e pesa em torno de 25 quilos. A família vive na zona rural de Acrelândia, no interior do Acre. Com oito meses de vida, a avó, que possui a guarda do menino, lembra que percebeu que o crescimento do neto era diferente, devido ao desenvolvimento de pelos pubianos.

Tratamento hormonal.

Desde o final de outubro do ano passado, ele é submetido a tratamento hormonal. Apesar das medidas impressionantes para a idade, o médico diz que com a medicação o desenvolvimento do garoto está normalizado. A avó lembra que, em outubro de 2015, o menino media 1,06 metro e pesava 23 quilos. Ela também acredita que o tratamento tem surtido um resultado positivo. “Está dando certo, mas é um processo lento. Eu fico mais tranquila, mas não deixa de ser preocupante por causa do remédio. Não pode faltar de jeito nenhum”, diz.

Remédio fornecida pelo Estado.

O pequeno recebe injeções mensais que atuam como um bloqueador hormonal para controlar a puberdade, de acordo com endocrinologista. De três em três meses , a criança passa por avaliações. “A avaliação clínica e exames laboratoriais mostraram que o crescimento está sob controle. Ele teve crescimento acelerado, mas a velocidade do desenvolvimento está normal”, explica o médico.

A medicação é fornecida pelo serviço público de saúde do Estado do Acre. (AG)

