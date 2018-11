Aos 29 anos, democrata é a deputada mais jovem já eleita nos Estados Unidos

Os americanos elegeram nesta terça-feira (6) vários políticos considerados pioneiros nas chamadas “midterms” – eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. O pleito definiu uma nova Câmara e renovou um terço do Senado do país, além de mais de 75% dos governos estaduais.

A democrata Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, tornou-se a mulher mais jovem a ser eleita para a Câmara dos EUA. Ela tem 29 anos e despontou ao derrotar o veterano Joe Crowley na primária democrata em NY. Sua campanha, feita sem financiamento de empresas, conquistou eleitores com propostas de igualdade social, distribuição de renda e críticas ao modelo capitalista americano.

De origem latina e nascida na classe trabalhadora do Bronx, ela faz parte de uma geração que na adolescência viveu a crise de 2011 e viu surgir o movimento Ocupy Wall Street, que questionava a influência do setor financeiro no governo americano e a desigualdade. Alexandria integra uma leva de políticos do Partido Democrata com ideias mais à esquerda e que se auto-intitulam socialistas democráticos. Em 2016, ela atuou como voluntária na campanha de Bernie Sanders.

Minorias

Algumas minorias nunca antes representadas conquistaram vagas no Congresso, com a eleição de deputadas muçulmanas e de origem indígena. O país também ganhou seu primeiro governador abertamente gay.

Pela primeira vez, duas mulheres muçulmanas estarão na Câmara dos Representantes. Ilhan Omar, a primeira a se eleger na noite desta terça, nasceu na Somália e chegou ao país como refugiada. Com apenas oito anos, ela e sua família fugiram de uma guerra civil que dilacerou o país africano. Passaram quatro anos no Quênia e, depois, pediram refúgio nos Estados Unidos. A democrata venceu com 78,2% dos votos no 5º distrito de Minnesota.

Ela terá a companhia de Rashida Tlaib, também muçulmana e democrata, vitoriosa no 13º distrito do Michigan. Ela é a primeira mulher de origem palestina a se eleger na Câmara. Rashida, que já foi membro da Câmara dos Representantes do Michigan, venceu com 88,7% dos votos.

Governador abertamente gay

Jared Polis, do Partido Democrata, se tornou o primeiro governador abertamente gay dos EUA ao vencer a disputa em Colorado. Polis é deputado federal desde 2009. Na campanha, não escondeu sua orientação sexual e algumas vezes a citava para enfatizar sua diferença com a administração Trump. “Acho que isso dá ao Colorado uma oportunidade de colocar o dedo no olho de Mike Pence, cuja visão da América não é tão inclusiva como a América é hoje”, disse em discurso durante a campanha.

Polis defendeu uma plataforma progressista com defesa de um sistema de saúde público universal, leis de armas mais restritas e revogação da pena de morte. Em 2015, Kate Brown, que se identifica como bissexual, venceu o governo do Oregon como a primeira candidata abertamente LGBT a vencer o posto.

