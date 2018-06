Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo é o jogador mais veloz do Campeonato Mundial

Cristiano Ronaldo terminou a primeira fase não só como artilheiro do Mundial na Rússia como também como o jogador mais rápido da competição.

Isso mesmo: aos 33 anos de idade, ele superou todos os “novinhos” do Mundial ao alcançar a velocidade de 33,98 km/h no empate entre Portugal e Espanha – isso, claro, além de marcar os três gols que definiram o resultado. As informações são da ESPN e do jornal O Globo.

Ele ficou logo a frente do peruano Luis Advíncula (33,77 km/h), de 28 anos, e do croata Ante Rebic (33,3 km/h), de 24.

Vale lembrar que CR7 é conhecido justamente pela forma como cuida do corpo. Por isso o resultado tão expressivo não chega a ser também tão surpreendente.

Rotina intensa

Por trás do talento e do poder de decisão de Cristiano Ronaldo, há uma rotina intensa de treinamentos e de dedicação ao próprio corpo para que o homem seja, cada vez mais, uma máquina. Não é à toa que o português chegou à Copa em ótima forma física, que tem se traduzido em gols. Ele é o artilheiro do Mundial, com quatro, e tem fome para mais.

Desde que completou 30 anos, Cristiano Ronaldo estabeleceu uma meta: perder um quilo por temporada. O resultado disso é um corpo de 1,87m e 83,5 kg, que o faz voltar no tempo. De acordo com a rádio espanhola “Cope”, o astro do Real Madrid tem um corpo dez anos mais jovem que os 33 de seu nascimento.

Ainda segundo a emissora, ele tem 7% de gordura no corpo, contra o habitual 10% dos outros atletas. Com 50% de massa muscular, ele também supera o restante dos companheiros de profissão nesse quesito (eles costumam ter cerca de 46%). Para o endocrinologista Tércio Rocha, o profissionalismo e a vaidade facilitam o trabalho do português.

“Ele é extremamente profissional e vaidoso. Será esse CR7, disciplinado, sério e que gosta do que faz, até o último dia da carreira. Estar feliz com suas escolhas facilita essa busca pela saúde, por prolongar a vida saudável. Não tem segredo”, disse o membro da Sociedade Brasileira de Medicina Regenativa e da Academia Brasileira Anti-Envelhecimento.

Segundo o especialista, não é uma surpresa que Cristiano tenha um corpo mais novo do que ele. Com o estilo de vida que o português leva, sua idade biológica deveria ser menor mesmo do que a cronológica. O cálculo, que combina uma série de índices hormonais, composição de célula, e testes físicos.

O cuidado que CR7 tem com o próprio corpo não é uma história recente. Responsável por promovê-lo aos profissionais do Sporting com apenas 16 anos, em 2001, o romeno László Bölöni sabe bem disso. Em entrevista ao site da entidade máxima do futebol, o treinador lembrou o esforço para que o atleta ganhasse massa muscular.

“Como ele era jovem demais e as regras não permitiram que jogasse no time principal, organizamos um programa especial de musculação para ajudá-lo a se manter forte em duelos e, pegando uma frase emprestada de Aime Jacquet, fortalecer seu jogo”, recordou.

O próprio Cristiano Ronaldo admitiu que seu esforço para ganhar peso vem desde muito cedo. Segundo o astro, quando tinha 11 anos, fugia da concentração durante a madrugada para fazer exercícios. Em depoimento ao site “Player’s Tribune”, contou que ouvia críticas por causa de seu corpo quando morava no alojamento do Sporting. “Você tem habilidade, mas não tem corpo”, diziam.

“Eu era muito fraco. Então, aos 11 anos, tomei uma decisão: que também iria trabalhar muito mais duro que eles. Eu já não iria jogar como um menino. Eu não iria mais me comportar como um menino. Eu iria treinar com a convicção de que ia chegar a ser o melhor do mundo. Comecei a escapar do quarto à noite para treinar. Eu fiquei mais forte e rápido. E então, aqueles que costumavam dizer que eu era pequeno ficaram surpresos, como se o mundo caísse sobre eles, sem eles dizerem nada”, revelou.

O craque chegou a contar, em seu site, 15 dicas para ter um físico parecido com o dele. São eles: treinar a mente; respeitar sua rotina; misturar corrida, remo e musculação; praticar exercícios de alta intensidade; realizar atividades aeróbicas; fazer abdominais quando puder; ter uma dieta saudável; beber bastante água e evitar álcool; fazer seis refeições por dia; ouvir música durante os treinos; e ter tempo para descansar com as pessoas mais próximas.

