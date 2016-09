Aos 35 anos, Felipe Massa anuncia sua aposentadoria da Fórmula 1

O brasileiro Felipe Massa, 35 anos , comunicou nesta quinta-feira (01) que vai se aposentar da Fórmula 1 no final desta temporada. O anúncio foi feito em uma entrevista no Autódromo de Monza, palco da 14ª etapa do Mundial de F-1, que será realizada neste domingo (04).

“Durante a carreira de um piloto, há momentos muito especiais e o que vou contar agora faz com que eu me emocione um pouco. Nos últimos meses, pensei muito sobre meu futuro e tomei a decisão de que ao fim desta temporada vou deixar a Fórmula 1”, disse o piloto na presença do seu pai, Titônio, da esposa, Rafaella, e do filho, Felipinho.

“Serão minhas últimas oito corridas na F-1 e eu as curtirei o máximo possível. Muito obrigado a todos que estiveram ao meu redor e que acompanharam minha carreira. Estou orgulhoso de minha carreira, mesmo tendo perdido um campeonato por um ponto”, acrescentou o brasileiro citando o Mundial de 2008, quando foi vice-campeão. Ele foi superado por Lewis Hamilton.

Na carreira, Massa tem 13 temporadas completas na principal categoria do automobilismo mundial, com 11 vitórias, 16 poles positions, 14 voltas mais rápidas e 41 pódios, além do vice-campeonato mundial em 2008, com a Ferrari.

Neste ano, o piloto faz uma temporada discreta. Ele ocupa apenas a décima posição, com 39 pontos. Os melhores resultados obtidos pelo brasileiro neste ano foram dois quintos lugares – na Austrália e na Rússia. (Folhapress)

