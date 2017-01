Eliana está com tudo! Aos 43 anos, a apresentadora mostrou o corpão de dar inveja em uma foto publicada em seu perfil no Instagram. De biquíni azul, a loira escreveu: “Look do dia: feliz”.

Como não poderia deixar de ser, seus fãs foram só elogios. “Um corpo é um corpo”, comentou um seguidor. “Linda”, escreveu outra.

