Aos 46 anos, Paula Burlamaqui diz que está sofrendo com o envelhecimento

Aos 46 anos, Paula Burlamaqui faz exercícios na praia, tem a pele bem cuidada e conserva longos cabelos loiros. Mesmo assim, a atriz jura que sofre com o envelhecimento. Ela argumenta que não quer se tornar uma pessoa completamente transformada por tratamentos de beleza, todavia gostaria de não ver seu corpo se modificar com a passagem do tempo.

“Eu acho que envelhecer é o castigo do ser humano. Esse negócio de ficar mais madura, mais calma, mais tranquila realmente é verdade, mas eu ficaria insegura, maluquinha e jovem”, afirmou em entrevista.

