Aos 51 anos, Claudia Raia não descarta ser mãe de novo

Ao lado de Ney Latorraca, Claudia Raia será madrinha do jantar beneficente que a Casa de Saúde São José organiza, dia 18 de setembro, no Copacabana Palace, com renda revertida para os projetos sociais da Associação Congregação de Santa Catarina. “Eles fazem o que o governo não faz”, alfineta. As informações são do blog de Marina Caruso, do jornal O Globo.

Será um bate e volta rápido no Rio, já que ela está cheia de projetos no Espaço Teatral, do Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, de que assumiu a curadoria. “Trabalhamos a formação de público em sete pilares: dança, música, teatro, cultura jovem, esporte, gastronomia e audiovisual”, diz ela, que conta com o marido, Jarbas Homem de Mello, na direção artística.

O casamento, aliás, vai tão bem que Claudia não descarta a possibilidade de ser mãe novamente, aos 51 anos. “É algo que passa pela minha cabeça. Por enquanto, é uma vontade, não sei se será uma realidade”, conta. “Eu seria mãe de dez filhos”.

Por enquanto, mãe de Enzo, de 21 anos, e de Sophia, de 15, Claudia diz que ética é uma das bases da criação de seus filhos. “Se não forma uma criança desde o começo, de que maneira vai querer que tenha valores, bons modos? As pessoas falam de corrupção, mas o filho de 15 anos quer falsificar carteirinha de estudante para entrar na balada… Aí, o filho diz: ‘Ah, todo mundo faz’. Foda-se todo mundo. É preciso parar com essa coisa de querer levar vantagem em cima dos outros”.

Prestes a voltar às novelas – será uma ex-atriz pornô em “Verão 90 Graus”, futura novela das 19h da Globo –, Claudia não abre mão da rotina de exercícios. “Minha religião é a dança. Acho que meu corpo está até melhor do que antes de eu ter filho”, diz. “É a maturidade muscular, vem de anos, hoje não preciso fazer tanto esforço. Cheguei nessa nova mulher de 51 anos sem nem ter percebido que passou o tempo. Me sinto com 20 e com credibilidade e maturidade para saber a hora de falar ou não”.

