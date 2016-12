Aos 52 anos, a ex-esposa do ex-bilionário Eike Batista resolve posar de maiô na internet, enlouquecendo os homens e fazendo inveja nas mulheres

Vivendo de maneira mais discreta desde 2011, quando decidiu se afastar do carnaval carioca, Luma de Oliveira reapareceu linda, aos 52 anos. A ex-modelo publicou uma foto em uma rede social de maiô, enquanto malhava numa piscina da casa onde mora, na Zona Sul do Rio. “Domingo também é dia de malhação! Aproveito e pego uma cor, que sempre ajuda!”, postou ela.

Luma hoje leva uma vida de dona de casa, longe dos holofotes e namora o engenheiro João Henrique Lemos. No fim de semana, ela se reuniu com os filhos e o ex-marido, o empresário Eike Batista, com quem foi casada por quinze anos, para comemorar o aniversário de seu filho caçula. (AG)

