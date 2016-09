Aos 53 anos, Claudia Ohana diz que não teme envelhecer

Aos 53 anos, Claudia Ohana a intérprete da italiana Loretta, da novela “Sol Nascente”, completa 36 anos de uma bem-sucedida carreira e garante que envelhecer não a assusta. “Me sinto jovem, às vezes menina. Outro dia, fui andar de patins, de shortinho na praia. Minha filha, Dandara, disse: ‘Mãe, você tem idade pra andar assim?’ Respondi que tenho idade para o que eu quiser. Eu e qualquer mulher”, diverte-se a atriz, que está em ótima forma e mantém o mesmo peso desde os 16 anos.

“Envelhecer faz parte da vida. Só tem uma maneira de não envelhecer, e não é uma opção”, diz Claudia, que foi avó aos 42 anos e tem dois netos, Martim e Arto. “Ser avó é incrível, brinco junto com eles.”

Ela acredita que é importante viver intensamente, independentemente da idade. “Acho lindo amadurecer se cuidando. Ter um corpo e uma mente saudável. Sempre me cuidei, durmo bem. Me imagino bem velhinha escrevendo e pintando, de frente para o mar. Uma princesa mais velha, com os mesmos cabelos, mas brancos, e lá para os 90”, confidencia ela, com seu alto-astral habitual.

