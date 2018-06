Aos 56 anos, a ex-modelo Luiza Brunet começou um curso na faculdade nos Estados Unidos

Luiza Brunet voltou às salas de aula. Aos 56 anos, a ex-modelo iniciou o curso de Línguas na University, em Miami, nos Estados Unidos. O primeiro dia de aula de Luiza na universidade foi na sexta-feira passada, e ela comemorou nas redes sociais. Por conta dos estudos, Luiza se mudou para a Flórida.

Recentemente, Luiza perdeu em São Paulo ação judicial que movia contra o empresário Lírio Parisotto, de 64 anos, com o qual manteve relacionamento amoroso e pedia reconhecimento de união estável, e agora terá de pagar cerca de R$ 1 milhão em honorários à defesa dele. A informação é do escritório PLKC, que defende os interesses do bilionário. Em sua conta no Instagram, Luiza postou que recorrerá da decisão.

Segundo Luiz Kignel, advogado de Lírio, Luiza queria o reconhecimento de união estável com seu cliente, entre 2011 e 2016, para receber metade do patrimônio dele nesse período.

“Mas o juiz Leonardo Ribeiro, da 4ª Vara da Família da Justiça, negou esse pedido”, disse Kigne. “Em namoro não se discute patrimônio. E os dois eram namorados, não foram companheiros ou casados.”

Luiza terminou o relacionamento com Lírio após acusá-lo de agressão durante os anos em que estiveram juntos. Em junho de 2017, o investidor financeiro foi condenado na esfera criminal da Justiça por lesão corporal contra a modelo.

O empresário foi obrigado a cumprir um ano de prisão em regime aberto além de mais um ano de serviços comunitários. Ele sempre negou o crime. Sua defesa está recorrendo dessa decisão.

Honorários

Ainda de acordo com o advogado de Lírio, como o valor da causa na Vara da Família foi estipulado em R$ 10 milhões pelo magistrado, e Luiza perdeu essa ação, ela terá de pagar 10% desse valor em honorários.

O caso está sob segredo de Justiça para preservar informações sobre a intimidade da modelo e do empresário.

“Luiza queria fazer um acordo de R$ 100 milhões, mas recusamos porque eles nunca tiveram união estável”, afirmou Kignel. “Ela sugeriu então que a causa fosse de R$ 10 mil, mas o juiz não concordou e colocou R$ 10 milhões”.

Segundo o advogado, ele pedirá para o juiz aumentar para 20% o valor dos honorários do escritório “porque essa ação trouxe muito prejuízo a imagem de Lírio”.

Vai recorrer

Em sua conta oficial no Instagram, a modelo postou que recorrerá da decisão.

“Ter sido agredida por um homem, ter tido a coragem de denunciar e ajudar mulheres no Brasil e no mundo a tomar esse tipo de iniciativa, me orgulha demais. E exigir meus direitos nesse processo é algo de que não abro mão”, falou Luiza por meio da rede social.

“Meus advogados vão recorrer da decisão do Tribunal de Justiça por não ter reconhecido a união estável com o empresário que me agrediu.

