Aos 56 anos, Tom Cruise vive em quartos de hotel e foge dos namoros sérios

O ator e produtor norte-americano, Tom Cruise, de 56 anos, já sonhava em estrelar filmes aos 4 anos e hoje dedica quase todo seu tempo às produções cinematográficas. Ele estreou nos cinemas “Missão Impossível Efeito Fallout”, o sexto da série.

Ele trocou há dois anos sua mansão em Los Angeles por uma cobertura na Flórida, mas passa a maior parte de seu tempo entre quartos de hotel e sets de filmagem, conta a revista People, que traz o astro na capa de sua próxima edição.

“Eu queria fazer filmes desde que tinha 4 anos. Ser capaz de entreter uma audiência, esse era meu sonho”, diz o ator à revista. “Eu gosto de aprender coisas novas e testar os limites das minhas habilidades.”

Cruise, contudo, não parece afeito à fama normalmente atribuída aos astros de Hollywood. Sua conta no Instagram, uma das redes sociais favoritas das celebridades, foi aberta em janeiro deste ano e tem apenas 32 fotos, a maioria cenas de divulgação de seu novo “Missão Impossível”. As poucas fotos de Cruise fora da pele do agente Ethan Hunt são em eventos promovendo o filme e premiações.

Segundo a People, Cruise tem ficado cada vez mais cauteloso em preservar sua vida privada, em especial depois do divórcio, em 2012, da atriz Katie Holmes, mãe de sua filha caçula, Suri, 12 anos.

Nos últimos anos, diz a revista, Cruise passa boa parte do tempo em sets de filmagem e, por isso, vive principalmente em quartos de hotel. Nascido em Syracuse, Nova York, ele tem preferido ficar em Londres, no Reino Unido, cidade pela qual se apaixonou em 1984, durante as gravações de “A Lenda”, de Ridley Scott, que protagonizou ao lado de Mia Sara.

Em Londres fica também a filha mais velha de Cruise, Isabella, 25 anos, que adotou com sua segunda mulher, a atriz Nicole Kidman, e de quem o ator é mais próximo.

Sua casa oficial fica em Clearwater, na Flórida, perto da sede internacional da Igreja da Cientologia, religião envolta em polêmicas da qual Cruise é o mais famoso porta-voz. O ator é amigo pessoal do líder da organização, David Miscage.

Na vida amorosa, segundo a revista, Cruise adotou a “solteirice”. Sai em encontros, mas não embarca em nenhum relacionamento sério. Além dos casamentos com Katie (2006-2012) e Nicole (1990-2000), o ator já foi casado com a atriz Mimi Rogers (1987-1990).

