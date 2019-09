Aos 57 anos, a atriz Luíza Tomé ostenta corpo enxuto em foto de biquíni e fãs elogiam: “Gata”

Luíza Tomé mostrou que está com tudo em cima aos 57 anos! Em recente clique compartilhado em seu perfil do Instagram, a atriz compartilhou uma foto fazendo alongamento na sacada de seu apartamento no Rio de Janeiro e impressionou os internautas com o corpo enxuto. “Gata, você é um abuso de tão linda!”, escreveu Cristiana Oliveira, que comemorou recentemente 32 anos da filha. “Insuportável! Saudades, gata”, comentou Flavia Monteiro. “Você sempre será uma diva por dentro e por fora”, “Sempre roubando a cena”, “Que foto mais linda. Se garantiu”, “Corpo escultural”, “O tempo não passa para você”, “A natureza se encarregou de te fazer divinamente linda” e “Tá show”, foram alguns dos elogios deixados pelos seguidores da artista, que esteve no início do ano no canal Viva na reprise de “Porto Dos Milagres”..

Luan Santana assume crush por Luíza

Luíza Tomé está na disputa pelo prêmio final da nova temporada do “Dança dos Famosos”, assim como Dandara Mariana, Luísa Sonza, Fernanda Abreu, Regiane Alves e Giovanna Lancellotti. Em sua primeira apresentação, a atriz agitou a plateia com o som do baladão e levou nota máxima de Luan Santana, que acaba de lançar novo álbum de sua carreira. Em confissão a Fausto Silva, o sertanejo comentou em participação a bancada do júri artístico que sempre teve um crush na veterana. “Confesso que estava com vergonha de falar isso. Mas, para mim, você sempre foi e ainda é uma das mulheres mais bonitas e sensuais do Brasil. Minha mãe também é muito sua fã e mandou um beijo”, disse.

Lamento de Giovanna Lancellotti

Na competição com Luíza Tomé, Giovanna Lancellotti pediu uns minutos de palavra ao apresentador e prestou uma homenagem para Fernanda Young, escritora, atriz, roteirista e apresentadora, que morreu aos 49 anos na madrugada de sábado para domingo (25), depois de sofrer uma parada respiratória após crise de asma. “Não podia deixar de dizer que a gente perdeu uma pessoa muito importante para a classe artística e para a classe não artística também, que é a genia Fernanda Young. Tive a sorte de fazer o último trabalho dela, que foi ‘Shippados’ (a série). Queria deixar aqui o meu carinho, respeito a família e aos admiradores”, declarou a loira.