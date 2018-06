Aos 57 anos, BRDE diversifica funding

O BRDE completa 57 anos de fundação nesta sexta-feira, dia 15 de junho. No primeiro quadrimestre de 2018, o Banco dos três estados do Sul já contratou R$ 433,5 milhões em operações de crédito que apresentaram importante desconcentração de funding. O padrão histórico de 95% de recursos provenientes do BNDES recuou para 75%, complementados por 12% da Finep, 6% de recursos próprios, 3% do FCO, 2% do FUNGETUR e 2% de operações de Prestação de Garantias.

Em momento de recuperação da economia, o BRDE decidiu marcar o seu aniversário com o lançamento de campanha interna para a eliminação do uso dos copos plásticos descartáveis para café e água nas dependências do Banco. O diretor de Planejamento, Luiz Noronha, ressaltou que a instituição reafirma o seu compromisso com o futuro através de um gesto simples, mas que num ano livra o ambiente da quantidade de 550 mil copos plásticos, material que leva 400 anos para se decompor na natureza.

