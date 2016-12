Aos 57 anos, Gretchen avisa que fará mais plásticas e afirma: “O que cai, a gente levanta”

Aos 57 anos, Gretchen já perdeu as contas de quantas plásticas fez. A eterna rainha do rebolado afirma que já gastou mais de 500 mil reais com intervenções cirúrgicas. E não vai parar por aí. Durante um papo com os fãs em seu canal no YouTube, a mãe de Thammy revelou que pretende continuar recorrendo ao bisturi.

“Se eu pretendo fazer mais plásticas? Enquanto o meu cirurgião viver, eu vou fazer, sim. Se precisar, eu faço. O que cai, a gente levanta. Vou continuar fazendo as minhas plásticas, sim.” (AG)

