Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Com casa lotada e participações especiais, cantora e dançarina se apresentou na noite de quarta-feira Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Uma noite história para Gretchen, a “rainha do rebolado” e “rainha dos memes”, de 60 anos de idade. Na quarta-feira (27), no auge de seus 60 anos, ela gravou seu primeiro DVD, com casa lotada e participação de famosos.

Para o primeiro DVD da cantora e dançarina, que aconteceu no restaurante Paris 6, ela dividiu o palco com nomes como Francinne, Eri Ramo, Viviane Batidão, Samya Maia e Makay.

Estiveram presentes também nomes como Aritana Maroni, Lucas Salles e Erick Mafra, que foram conferir de pertinho a apresentação de Gretchen.

