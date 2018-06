Aos 64 anos, John Travolta se reinventa em papel de mafioso

Marcada por múltiplos altos e baixos, ao longo de seus 46 anos, a carreira de John Travolta, em banho maria há muito tempo, vai subir de temperatura, ao voltar às telas americanas no papel de um gângster que redefiniu a (má) popularidade da palavrinha “máfia” aos olhos da opinião pública dos EUA às custas de muito sangue e muitas bravatas. No trailer de “Gotti”, o astro de “Embalos de sábado à noite” (1977) fala sem parar, com ou sem armas na mão, acentuando a brutalidade na voz para desenhar o comportamento boquirroto de uma figura que redefiniu a cena criminal de Nova York. Ao longo dos anos 1980, com seu jeitão espalhafatoso e planos mirabolantes (porém bem-sucedidos) John Gotti (1940-2002) fez do clã Gambino a mais poderosa família mafiosa dos Estados Unidos, garantindo a eles uma renda anual de US$ 500 milhões, com contrabando e tráfico. Em maio, durante o Festival de Cannes, a cinebiografia do chefão nova-iorquino ganhou uma exibição surpresa, de carona na visita de Travolta ao balneário para promover a sessão de 40 anos de “Grease – Nos tempos da brilhantina” (1978). E, ao fim da projeção do thriller pilotado por Kevin Connolly, o termo mais repetido pela imprensa era: Oscar… para Travolta, é claro.

“É difícil apontar um sujeito mais controverso do que Gotti, que era muito reflexivo, mas, ao mesmo tempo, bruto, capaz de cair com o peso de um martelo na cabeça de seus adversários, a fim de manter o respeito dos Gambino, seus patrões, em alta. Era um tipo estiloso, cheio de orgulho. Minha preocupação ao fazer essa cinebiografia era que não reduzir o retrato dele à excentricidade e, sim, mostrar suas parcerias, começando pela mulher, Victoria, e por sua rixa com o filho, Gotti Jr., que não quer ser como o pai”, explicou Travolta.

Egresso da TV, com passagens pela música (seu LP “Whenever I’m away from you” virou hit na indústria fonográfica em 1977), John Joseph Travolta – nascido em Nova Jersey há 64 anos – virou um ícone da cultura pop, usando a calça boca de sino de Tony Manero, sacudindo-se ao som dos Bee Gees em “Embalos de sábado à noite”, pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator em 1978. À época, o diretor francês François Truffaut (1932-1984) deu uma entrevista dizendo que Travolta era um dos atores que salvariam Hollywood da mesmice, no momento em que o cinema americano se voltasse para o entretenimento. Em 1995, ele foi indicado à estatueta dourada de novo por seu desempenho no papel de Vincent Vega em “Pulp fiction – Tempo de violência”. Agora, com “Gotti”, ele tem tudo para ser indicado de novo.

“Quase que sem querer, eu acabei aparecendo em filmes que mudaram a maneira como as pessoas encaram a dramaturgia cinematográfica. É bom fazer filmes que tiveram relevância”, disse ele. ao se referir ao trabalho com Quentin Tarantino e mesmo à “Grease”, que redefiniu a lógica dos musicais nos anos 1970. “O segredo para se construir um personagem é buscar uma zona de conforto naquele papel. ainda que você não tenha nenhuma conexão com aquela figura que está interpretando. Eu não me sentia à vontade, em ‘Pulp fiction’, atirando na cabeça de um jovem. Mas aquele personagem tinha aquele tipo de atitude, então você precisa entender o ethos dele e torná-lo convincente. É o mesmo caso agora diante da realidade violenta de Gotti. Talvez a única conexão entre nós seja o amor pela família”.

Orçado em US$ 10 milhões, “Gotti” traz o nome de Travolta também nos créditos de produção e, para o elenco, ele trouxe a atriz Kelly Preston, com quem é casado desde 1991. Os dois se conheceram nas filmagens de “Os espertinhos” (1989) e estão juntos desde então. No novo filme de Travolta, ela vive Victoria Gotti como uma figura empoderada, ciente do que seu amoroso marido representa no submundo. “A questão nesse filme era usar a nossa intimidade apenas para a conexão no set, pois não é uma experiência doméstica, uma brincadeira de casal. ´Gotti’ é uma história sobre a longevidade de uma parceria”, disse Kelly, em Cannes.

Idealizado com base de filmes como “Os bons companheiros” (1990), “Gotti” tenta, segundo Travolta, buscar algo inusitado em relação ao histórico dos filmes de máfia. “Estamos diante de um homem que não tinha culpa, nem remorso. Tento não julgar meus personagens. Mas o que interessa mais em John Gotti é sua devoção aos códigos da máfia”, diz Travolta. “É um risco dar vida a um olhar de mundo no qual a ambição guia tudo. Mas a missão de um ator é correr riscos. E é uma reinvenção poder encarnar uma personalidade muito distinta da minha”.

A data de estreia de “Gotti” no Brasil ainda não foi divulgada.

