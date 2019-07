Aos 69 anos, a jornalista Gloria Maria postou uma foto de biquíni e surpreendeu seus seguidores

Gloria Maria surpreendeu seguidores ao posar de biquíni durante férias em Mata de São João (BA), nesta sexta-feira (5) à tarde. A veterana de 69 anos publicou a imagem em seu perfil no Instagram, e escreveu na legenda:

“Depois da tempestade de Sampa, [vem] o sol da Bahia! Obrigada, amigas, por mais um ano”, disse ela, que, por tradição, passa sempre os dez primeiros dias de julho na companhia das mesmas amigas.

Internautas elogiaram a boa forma da apresentadora do “Globo Repórter”; outros mostraram-se “indignados”. “Deixando de comer a partir de agora”, escreveu uma seguidora, rindo. “Uau, hein?! Pondo corpitcho pra jogo”, disse outra. “Meta da vida: ter o corpo de Gloria Maria”.

Gloria Maria não costuma postar foto de biquíni, nítida. A última vez que a jornalista publicou imagem com esse tipo de traje foi em janeiro de 2018. Na ocasião, ela escreveu. “O repouso da guerreira”….

Maternidade

Gloria enxerga na maternidade o grande poder transformador da sociedade atual. No último mês, ela participou do programa “Altas Horas” e contou que, apesar de ser reservada, gosta de expor os momentos com as filhas, Maria e Laura, fãs da cantora Anitta, na web.

“Esse meu lado mãe é o mais importante da minha vida. E as minhas filhas, não posso colocá-las numa bolha. São meninas que saem na rua, têm amigos… Eu sou também assim, muito coruja! Acho tudo tão maravilhoso delas sempre que eu quero que as pessoas compartilhem. Agora a minha vida privada, amorosa, acho que não tem sentido compartilhar. Sou jornalista, não artista. Acho que quanto mais você ficar quietinha é melhor, porque quando você se expõe demais também a possibilidade de dar problema é muito maior”, avaliou repórter, responsável por ensinar as herdeiras a lidar o racismo.

Deixe seu comentário: