Aos 77 anos, mulher britânica se torna a pessoa mais velha a dar a volta ao mundo navegando sozinha

Jeanne Socrates completou sua viagem de 320 dias em Victoria, no Canadá. Ela foi acompanhada por um grupo de barcos durante os momentos finais da jornada e centenas de pessoas a aplaudiam no porto quando chegou, no último fim de semana.

“Os deuses do vento não estavam comigo, tive que escapar de dois ciclones no Havaí e um ciclone no oceano Índico. Perdi uma semana com isso”, comentou Jeanne.

Ela também agradeceu ao público pelo apoio: “Eles me enviaram ótimas mensagens, acho que gostam do fato de eu ter perseverado e superado tantos problemas ao longo do caminho, e que mostrei que isso podia ser feito”.

Jeanne começou a velejar com o marido logo após se aposentar, em 1997. Os dois viajaram por Europa, Caribe e Estados Unidos. Depois que seu marido morreu, em 2003, a britânica continuou navegando sozinha.

