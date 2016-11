“Essa tragédia acaba com o sonho de todo mundo. Foi tanto trabalho… vendi muita rifa para sustentar o clube logo no início. Éramos uma família. Estou em choque e muito emocionado”, disse Alvadir Pelisser, um dos fundadores da Chapecoense, que está se recuperando de um AVC que sofreu em janeiro,

“A vida nos prega cada peça… Ainda estou me recuperando do derrame que sofri quando acordei com essa notícia. É muito triste. Não sei nem o que falar”, acrescenta.

