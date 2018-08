Aos 81 anos, Robert Redford anunciou a sua aposentadoria

O ator Robert Redford, de 81 anos, anunciou numa entrevista ao Entertainment Weekly que vai se aposentar da atuação. “The Old Man & the Gun”, a ser lançado ainda em 2018, será seu último filme.

“Nunca diga nunca, mas concluindo esse trabalho, é isso para mim em termos de atuação, e eu vou me aposentar porque estou fazendo isso desde que tinha 21 anos. Pensei, é o suficiente. E por que não sair de cena com algo para cima e positivo?”, disse o ator.

As palavras do ator confirmam aquilo que já havia dito em 2016, quando, numa conversa com o neto Dylan Redford, afirmou que, terminados os projetos de “Nós, ao anoitecer” e “The old man & the gun”, seria o ponto final da carreira como ator: “Quando estiverem prontos, vou dizer ‘adeus a tudo isso’ e concentrar-me na realização”.

Questionado sobre possíveis novos projetos em direção (Redford ganhou um Oscar de diretor em 1980 por “Gente como a Gente”), ele desconversa. “Vamos ver isso”.

Em “The Old Man & the Gun”, Redford intepreta Forrest Tucker, o criminoso da vida real que escapou da prisão 17 vezes. Com Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits, e Casey Affleck, o filme estreia nos EUA em setembro.

“Ele roubou 17 bancos, foi apanhado 17 vezes e foi para a cadeia por 17 ocasiões. Mas também fugiu 17 vezes”, afirmou o ator sobre o criminoso que morreu em 2004.

“Para mim foi um personagem maravilhoso para interpretar a esta altura da minha vida”, disse Redford a respeito de Tucker, cujos assaltos ocorreram ao longo de mais de 60 anos.

“Interrogo-me se ele não queria, de fato, ser apanhado para viver o que realmente lhe dava gozo na vida, que era escapar”, frisou o ator, que também produz o filme.

Carreira

Nascido em Santa Monica, Califórnia, em 1936, Redford atuou em pelo menos 70 filmes, e tem créditos de produção em 50 deles em quase seis décadas de carreira.

Redford estreou no cinema em 1967 com um papel em “Descalços no Parque” ao lado de Jane Fonda, e consolidou o estrelato com atuações em filmes que se tornaram verdadeiros clássicos.

Entre os filmes em que atuou, estão “Butch Cassidy” (1969) “Golpe de mestre” (1973), “Todos os homens do presidente” (1976), “Entre dois amores” (1985) e “Proposta indecente” (1993).

Ele dirigiu outros oito longas e também fundou o Sundance Institute e o Festival Sundance de Cinema.

O ator também foi homenageado no Oscar em 2002, com um prêmio honorário pelo conjunto da obra.

Redford construiu também uma pequena mas muito respeitável carreira como realizador, tendo inclusivamente ganho um Óscar pelo filme “Gente Vulgar” (1980), com Donald Sutherland e Mary Tyler Moore. Entre os dez títulos que realizou encontram-se “Duas Vidas e Um Rio” (1992), “Quiz Show” (1994) e “O Encantador de Cavalos” (1998).

Deixe seu comentário: