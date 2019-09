Aos 92 anos, Cid Moreira fala sobre sua saúde: “a cabeça está bem”

Prestes a completar 92 anos, Cid Moreira usou seu Instagram nesta quarta-feira para dizer que está bem de saúde e avaliar sua condição na idade. “Vou contar uma verdade! Não é fácil chegar em minha idade com poucas dores… me sinto muito bem dentro do meu corpo! Claro que reduzi os meus passos e já não subo em muros, mas desço e subo escadas. Caminho, sento e levanto com uma boa ‘esperteza’ para alguém que já viveu quase um século! Às vezes nem eu mesmo acredito em minha idade. Minha cabeça está muito bem!”, escreveu ele. As informações são do jornal Extra.

O jornalista ainda falou sobre a sua relação com tecnologia deu um conselho aos seus seguidores. “Lido com programas de gravação de voz e passeio pela internet fazendo pesquisa no Google. Respondo meus e-mail e vou aprendendo os novos vocabulários que fazem parte do mundo da web… E, cuide-se para quando a maturidade chegar você estar preparado para ficar confortável dentro do seu corpo o melhor possível!”, sugeriu.

Atividade constante

Em agosto, num vídeo em que aparecia fazendo selfie com os fãs, o jornalista falou da importância de estar em constante atividade: “Neste momento me encontro no aeroporto do Galeão à espera de um voo para São Paulo… estou comentando isso só para dizer que não é mais fácil viajar na minha idade. A movimentação do aeroporto, todos com muita pressa. Escadas rolantes! Grandes distâncias entre um portão e outro. Longas esperas. A gente só nota isso depois que envelhece. Mas eu ainda não desisti de trabalhar! Isso me dá satisfação e a sensação de estar envolvido com o movimento da vida me dá ânimo”, escreveu.

Cid estava a caminho de um evento de influenciadores digitais. Ele tem revelado nas redes seu lado blogueirinho. O jornalista, locutor e ex-apresentador do “Jornal Nacional” resolveu “bombar” sua conta no Instagram com mensagens de fé e esperança, além de recadinhos para os seguidores.

No perfil, criado em outubro do ano passado e que vem sendo atualizado com mais frequência há cerca de um mês, ele mais de 390 mil seguidores e mostra também um pouco da intimidade com a mulher, a jornalista Fátima Sampaio, de 55, com quem está casado há 18.

Bombando na web

Cid conta que se rendeu à rede social para atender a um pedido dos fãs e também manter a mente ativa. “É uma maneira que eu tenho de me manter ativo. Não quero ficar enferrujado, nem física nem mentalmente, por isso estou exercitando a minha mente, respondendo mensagens, gravando, para não entregar os pontos”, diz ele, que costuma também compartilhar imagens praticando atividades físicas.

