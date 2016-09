Aos 93 anos, mãe de Dilma não sabe sobre o impeachment

A ex-presidente Dilma Rousseff se emocionou durante sua primeira entrevista exclusiva para uma emissora nacional depois do impeachment. Durante a conversa com o jornalista Bob Fernandes, da TVE Bahia, a ex-presidente contou que sua mãe de 93 anos são sabe que ele teve o mandato cassado. “A minha mãe está com 93 anos e agradeço a Deus e a todas as forças que ela não saiba. Ela está indo para outro plano já”, relatou a petista.

A ex-presidente também falou sobre o episódio que envolveu o sacrifício de seu cão, Nego. À época, ela foi acusada de mandar matar o cachorro para não levá-lo com a mudança do Alvorada. “Tinha e teve um viés misógino, machista em relação à figura que construíram de mim. Suportei muitas coisas. Uma das coisas que fiquei extremamente magoada foi a história do cachorro. Eu nunca deixei de ter cachorro, tive a vida inteira. Eu tinha cinco cachorros, todos eles eu herdei, dois foram do ex-presidente Lula, eu os criei, o meu tinha 13 anos, e uma que eu peguei na rua, uma que eu ganhei. O meu cachorro de 14 anos era um labrador, fiz de tudo para ele não morrer, mas aí ele teve duas doenças, por isso que ele foi sacrificado. Aí virei assassina de cachorro”, relembra.

