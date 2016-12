O mais antigo jornalista político do País Luiz Antônio Villas-Bôas Corrêa morreu por volta das 22h dessa quinta-feira (15) com falência múltipla de órgãos. Ele estava internado há uma semana no hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio, com problemas respiratórios. As informações foram confirmadas por uma amiga da família.