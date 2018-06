Apadrinhada antenada

O setor de telecomunicações está em polvorosa e preocupado com a disputa política e não meritocrática pela presidência da Agência Nacional de Telecomunicações em novembro. Lotada no gabinete do senador Renan Calheiros (MDB-AL), a ex-conselheira da Anatel e advogada Emília Ribeiro faz lobby para ser emplacada no comando da agência. É a indicada de Renan, do senador Romero Jucá (MDB-RR) e do ex-presidente José Sarney. Este, o mais forte padrinho. Amiga da família há décadas, Emília cresceu com a família Sarney e recorre à influência de dona Marly, esposa do veterano cacique, para convencê-lo.

Sinal fraco

A indústria do setor não vê com bons olhos a passagem de Emília pela Anatel, considerada uma sem-experiência no setor.

Concorrente

Em outra frente, o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, tenta emplacar seu secretário Maximiliano Martinhão – também com pouca experiência.

Esqueceram de mim

Enquanto Lula da Silva vê petistas toda semana, ninguém da cúpula do PSDB de Minas visitou no presídio, até hoje, o ex-governador condenado e detento Eduardo Azeredo.

Fator Itaipu

Por trás da telinha ligada em toda a nação em dias de jogos do Brasil há uma equipe de plantão da Usina Itaipu Binacional, reforçada, que tem garantido a energia elétrica suficiente. A Itaipu notou uma quarta-feira atípica no dia de Brasil x Sérvia. Como o País ‘parou’, a usina registrou baixa do consumo para uma quarta: o primeiro tempo foi 8.855 MW inferior a outras quartas, e o segundo tempo ficou 11.203 MW inferior.

Interligados

O sistema de intranet dos Correios caiu na terça-feira. O departamento de tecnologia descobriu o motivo: centenas de funcionários, em horário de expediente, assistiam à partida da Argentina x Nigéria na Copa pela internet. A rede não suportou.

Haja fé

O pré-candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles, está a cada dia mais ‘perto de Deus’. Reforça diariamente os laços com os evangélicos, em especial com a Assembleia de Deus no Nordeste. Na sexta, reuniu-se com pastores no Recife.

Um homem só

Nenhum, nenhum partido, hoje, está disposto a fechar chapa com o capitão Jair Bolsonaro (PSL) para a campanha presidencial. A despeito da sua liderança.

Vá entender

As bancadas do DEM, PP, PRB e outras de diferentes linhas ideológicas estão mais alinhadas, atualmente, a Ciro Gomes (PDT), que ao candidato do centro-direita.

Partilha do cofrinho

A Executiva nacional do PPS marcou para o dia 9 de julho a reunião em Brasília para bater o martelo sobre a divisão de recursos do Fundo Eleitoral. Hoje, o partido tem 8 deputados federais. Trabalha com a expectativa de ampliar este número para entre 10 e 12 parlamentares. Aposta forte no ex-ministro da Cultura Marcelo Calero (RJ).

Sino-brasileiros

Em reunião fechada com o presidente Michel Temer e ministros, o senador Romero Jucá propôs um mega evento bilateral: Ano da China no Brasil e o Ano do Brasil na China, com feiras lá e aqui unindo centenas de setores.

Turismo

O foco será o turismo. Dados de 2016 do Ministério indicam que são 130 milhões de chineses em turismo pelo mundo por ano, mas só 53 mil vieram pra o Brasil.

Do coldre

A Polícia Federal trocou o chefe da assessoria de imprensa. Saiu o policial Leonardo Minucci que deve ganhar uma adidância no exterior – egresso da Era Daiello, e entrou o delegado Fábio Ricardo Mota.

