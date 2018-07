Apagado, Neymar fica longe do prêmio de melhor do mundo: o atacante repetiu os fracassos de Messi e Cristiano Ronaldo e sai da Rússia questionado por comportamento em campo

Principal jogador do futebol brasileiro e um dos melhores do mundo, o atacante Neymar, 26 anos, não conseguiu ser o protagonista que se esperava na Copa disputada na Rússia, a segunda da sua carreira. Durante a participação, ele conviveu com críticas, elogios, dores no tornozelo e no pé direito, além da decepção da eliminação nas quartas de final.

Com a queda da equipe brasileira, Neymar perdeu a chance de conquistar um título que o credenciaria a chegar com favoritismo ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2018. A expectativa do atleta havia crescido após as eliminações da Argentina de Lionel Messi e de Portugal de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final da competição.

O brasileiro também mostrava evolução jogo a jogo. Tanto é que foi eleito o melhor em campo no triunfo do time de Tite contra o México, na segunda-feira, pelas oitavas da competição.

Na sexta-feira, após a eliminação brasileira, ele deixou a Arena Kazan sem falar com a imprensa. Desde o início do Mundial, o atacante deu entrevista apenas após o empate diante da Suíça, na estreia, e na vitória sobre o México, quando foi eleito o melhor em campo e precisava conversar com os jornalistas para seguir o protocolo da Fifa.

“Eu não ligo muito para as críticas, nem mesmo para os elogios, pois podem influenciar a cabeça dos atletas. Nos últimos dois jogos [Costa Rica e Sérvia] eu não falei com a imprensa pois não queria polêmica. E alguns se alteram, não sei se querem aparecer ou falar”, disse o jogador.

Durante a Copa, Neymar recebeu muitas críticas em razão das simulações de faltas e reclamações com a arbitragem. Contra a Costa Rica, em partida válida pela segunda rodada, o atacante viu a marcação de um pênalti sobre ele ser revertida pelo árbitro holandês Björn Kuipers após consulta ao VAR (árbitro assistente de vídeo). Ele foi criticado também pela reação, considerada exagerada, após sofrer um pisão do mexicano Layún.

“É absolutamente patético. Ninguém duvida das suas habilidades, é um jogador magnífico. Ainda assim, é realmente patético quando começa a rolar como se estivesse em agonia. Por que ele acha que precisa fazer isso?”, questionou o britânico Alan Shearer.

Na sexta, ele tentou cavar um pênalti durante o início do segundo tempo contra os belgas, mas o árbitro sérvio Milorad Mazic nada assinalou. Pouco depois, o brasileiro foi repreendido pela arbitragem.

Apesar do comportamento, Neymar foi a principal válvula de escape do Brasil pela esquerda no confronto contra a Bélgica. Desde o início da partida, se mostrou participativo.

Como de costume, atuou aberto pelo lado esquerdo e muitas vezes recuava até o meio de campo para ajudar na armação das jogadas.

Ele tentava triangulações com Philippe Coutinho e Marcelo, mas não obteve sucesso para superar a marcação de Meunier, Witsel e Fellaini, que atuavam pelo setor.

Mesmo assim, saiu de seus pés a melhor chance do Brasil na etapa inicial. Aos 8 minutos, ele cobrou escanteio na direção do zagueiro Thiago Silva, que acertou a trave. O lance foi bem semelhante ao gol feito pelo defensor contra a Sérvia, pela última rodada da primeira fase.

No segundo tempo, logo após o Brasil diminuir o marcador com Renato Augusto, Neymar ainda participou de duas ótimas jogadas que poderiam ter resultado no empate brasileiro.

Na primeira, fez o pivô com Firmino, que virou e bateu por cima. Na outra, deu assistência para Coutinho, que, dentro da área, concluiu para fora. No último lance da partida, bateu no ângulo e viu o goleiro Courtois desviar para escanteio.

Neymar deixa o Mundial da Rússia com dois gols marcados. No total, finalizou 27 vezes e acertou 13 vezes o gol, de acordo com os números da Fifa. Ele ainda deu 276 passes, sendo 217 completados. No total, perdeu 53 bolas.

Na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, o camisa 10 marcou quatro gols. Na oportunidade, a seleção terminou na quarta colocação após as derrotas para a Alemanha por 7 a 1 e para a Holanda por 3 a 0.

Ele, porém, não participou de nenhuma dessas partidas após sofrer uma lesão na vértebra em duelo contra a Colômbia, pelas quartas de final.

Sem brilhar na Rússia, o atacante também entrou em rota de colisão com a Globo durante o Mundial. O estopim foram as críticas, principalmente do narrador Galvão Bueno, após os dois primeiros jogos, que levaram até o pai do jogador a tentar colocar panos quentes na situação.

Entre uma e outra irritação, Neymar postou em uma rede social um desabafo, em que menciona que “falar, até papagaio fala”. O jogador é fã do piloto brasileiro Ayrton Senna, que se referia ao narrador Galvão Bueno como “papagaio” —eles mantinham relação de amizade.

Deixe seu comentário: