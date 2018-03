Apagão: uma queda de energia afeta cidades em 12 Estados do Norte e do Nordeste

Ao menos 12 Estados do Norte e do Nordeste do País enfrentam queda de energia nesta quarta-feira (21): Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins. As causas ainda estão sendo apuradas.

No Rio Grande do Norte, todos os 167 municípios foram afetados, segundo a companhia de energia local. Em Sergipe, foram 60 cidades prejudicadas. O ONS (Operador Nacional do Sistema) ainda não se manifestou.

A Cemar (Companhia Energética do Maranhão) informou que a falha no sistema de suprimento é a causa da falta de energia na rede básica e interrompe o fornecimento para Maranhão, TO, parcialmente CE, RN, PE, BA, PI, PA. Informações preliminares sinalizam que houve problemas na Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA).

