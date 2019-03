Aparelho transforma qualquer celular com sistema Android em um notebook

NexDock 2 é um acessório que transforma qualquer smartphone com sistema Android em um notebook. O dispositivo lembra um laptop convencional, mas na verdade é um conjunto que traz teclado, bateria, tela e interfaces. Equipado com portas HDMI e USB-C, o acessório permite ao usuário conectar o celular para navegar como se estivesse em um computador.

Além de smartphones, o NexDock 2 pode ser utilizado com mini PCs como o Raspberry Pi 3. O conjunto bateu a meta de financiamento coletivo no Kickstarter, e está á venda por US$ 199, cerca de R$ 776 na cotação atual. O produto pode ser entregue no Brasil com frete de US$ 115, aproximadamente R$ 448 em conversão direta.

O funcionamento do NexDock 2 é simples: basta conectar seu smartphone por meio de um cabo USB-C, que passará a exibir a interface do sistema operacional do telefone na tela. Segundo os desenvolvedores, o dispositivo requer suporte ao modo desktop por parte dos celulares. Atualmente, essa tecnologia aparece em modelos de Samsung e Huawei.

Os criadores afirmam ainda do produto é compatível com a plataforma DeX da Samsung, que visa fazer coisa parecida ao converter os Galaxy top de linha – todos os modelos S e Note a partir do S8 – em desktops.

Embora o uso com Raspberry Pi seja descrito pelos criadores do produto, basicamente qualquer mini computador com interface HDMI deve funcionar sem nenhum problema com o NexDock 2. Isso permite transformar placas como os Raspberry e seus rivais em computadores Linux portáteis, com direito a uso longe da tomada por conta da bateria interna do conjunto.

Feito em alumínio, o NexDock 2 vem com uma tela de 13,3 polegadas e resolução Full HD. O portátil conta ainda com uma bateria de 38 Wh que se encarrega não apenas de alimentar o display, mas também de recarregar o celular. Como consiste em um laptop sem placa-mãe, processador, RAM e armazenamento, o NexDock 2 acaba sendo bem leve: são apenas 1,4 kg.

Pensado para simular a experiência do usuário em um notebook convencional, o NexDock 2 conta ainda com teclado no padrão internacional e oferece USB 3.0, saída de fones de ouvido, leitor de cartões microSD, três portas USB-C e uma interface HDMI.

A campanha no Kickstarter já superou a meta inicial de arrecadação, e as entregas estão previstas para setembro. Os preços começam em US$ 199 (R$ 776) e o frete para o Brasil é de US$ 115 (R$ 448).

Deixe seu comentário: