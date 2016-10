Apartamento de luxo de Johnny Depp é colocado à venda por 40 milhões de reais

Extravagante e ainda assim desconhecida, a cobertura onde morava o ator Johnny Depp nunca passou despercebida, mas pouquíssimos sabiam que ali residia o astro de Hollywood. A notícia só veio à tona após a briga dele com sua esposa, a também atriz Amber Heard, que conseguiu na justiça uma ordem de restrição de distância do, agora, ex-marido. Localizada em Los Angeles (EUA), entre a 8th Street e a Broadway, a cobertura em estilo art déco chama a atenção pelas suas cores e pelo tradicional relógio, que fica no topo do prédio onde está situada.

Fechado ao grande público nos últimos anos, o imóvel está “acessível” aos interessados em adquiri-lo. Com a separação do casal, o local foi colocado à venda por 12,7 milhões de dólares, aproximadamente 40,6 milhões de reais. A cobertura, com 1 mil metros quadrados e decorada como um cenário de filme, possui nove quartos e 14 banheiros, além de piscina e um estúdio, onde o ator guardava suas obras de artes.

Colocada à venda em uma tradicional imobiliária de imóveis de luxo da cidade, ela ainda conta com um painel dos renomados grafiteiros brasileiros “Os Gêmeos”, que decora a sala de jantar do apartamento. Outro diferencial do imóvel é que cada cômodo é decorado com temáticas diferentes. O bar foi estilizado como um empreendimento dos anos 1950, a cozinha mescla equipamentos modernos com móveis rústicos, datados do início do século 20. Já o quarto, que pertencia ao casal, remete ao período Luís 15, com muitas cores, grandes cortinas e móveis estilizados.

Até ser descoberta, a cobertura do astro se destacava apenas pelo estilo art déco e sua cor “verde-água”. Ao contrário de outras celebridades que optaram por morar em mansões de bairros mais afastados da cidade, Depp preferiu uma das regiões mais badaladas de Los Angeles. Sonho de consumo de muita gente, o imóvel agora se transformou em um ponto de peregrinação dos fãs do ator.

