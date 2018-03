Nessa quinta-feira, agentes da Polícia Civil revistaram no Guarujá (SP) um apartamento pertencente ao piloto Felipe Ramos Morais, 31 anos, apontado como piloto do helicóptero utilizado nas execuções dos traficantes Rogério Simone, o “Gegê do Mangue”, e Fabiano Souza, o “Paka”, no Ceará. O objetivo era encontrar armas da facção criminosa PCC, o que não ocorreu.

Deixe seu comentário: