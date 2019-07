Um homem escalou o muro do Presídio Estadual de Agudo na tarde última segunda-feira (29), conseguindo escapar do local. Hoje (30) pela manhã a Polícia Civil encontrou Gabriel Goularte Naziazeno na rodoviária do município, tentando fugir da cidade.

O apenado é natural de Porto Alegre, mas foi preso preventivamente em Agudo pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado novamente para o presídio.

