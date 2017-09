A Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) fechou parceria com o IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul) para oferecer cursos profissionalizantes de horticultura agroecológica e eletricidade básica aos apenados do Presídio Estadual de Taquara. As atividades começaram nesta semana, com 18 detentos do regime semiaberto.

