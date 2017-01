Apenados do regime semiaberto realizam limpeza de espaços públicos em Tramandaí

Uma parceria entre a prefeitura de Tramandaí e o anexo da Penitenciária Modulada de Osório tem permitido que 15 apenados do regime semiaberto realizem serviços de manutenção e limpeza de praças e outros espaços públicos da praia no Litoral Norte. Outros 15 detentos já estão sendo cadastrados.

O projeto, que conta com o apoio da Vara de Execuções Criminais de Osório e do Ministério Público, prevê a realização do trabalho até o dia 15 de março, de forma voluntária, com transporte e alimentação bancadas pela prefeitura local. Não há remuneração mas o engajamento dá direito ao benefício da remição de pena (a cada três dias de trabalho, um é diminuído na sentença).

Também está prevista a possibilidade de contratação definitiva dos apenados em uma segunda etapa do projeto, mediante remuneração pela Secretaria de Assistência Social. Os selecionados deverão receber 75% do salário mínimo nacional, sem encargos sociais.

