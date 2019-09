Apenados trabalham na montagem da estrutura do desfile de 20 de setembro em Porto Alegre

Quinze apenados do regime semiaberto do Instituto Penal Irmão Miguel Dario trabalham nesta sexta-feira (20) na montagem da estrutura para o desfile farroupilha, que acontece na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. O trabalho sucede na colocação de 300 grades ao longo do trajeto que passará o desfile.

A estrutura é para a proteção do público, já que veículos e cavalos percorrerão a avenida. O Esporte Clube Internacional emprestou as grades para o evento. A diretora do Miguel Dario, Carmem Silva, revela que foi feita uma seleção criteriosa dos apenados para a realização do trabalho. “A maioria deles já desenvolvem uma atividade laboral ou tem trabalho externo”, destaca. O transporte e escolta dos apenados foram feitos por agentes penitenciários ligados à 10° Delegacia Penitenciária Regional (DPR). A montagem dos palanques oficiais ficou sob a responsabilidade do 3° Batalhão das Comunicações do Exército Brasileiro.

A Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) e Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) apoiaram com a mão de obra prisional. José Nilton, servidor penitenciário, disse que faz parte da comissão estadual do desfile. O apenado J.O. afirma “é um orgulho poder ajudar nas comemorações farroupilha, além de mostrar que podem ser úteis à sociedade durante cumprimento da pena”, disse.

