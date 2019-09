Apenas 40% dos brasileiros acreditam que a situação econômica do pais vai melhorar, indica pesquisa Datafolha

Uma pesquisa feita pelo instituto Datafolha nos últimos dias de agosto apontou que apenas 40% dos brasileiros acredita que a situação econômica do Brasil vai melhorar. Este é o patamar mais baixo já observado em pesquisas desse tipo em um ano. No levantamento dezembro, o otimismo era de 65% dos entrevistados. Em abril, o percentual caiu para 50% e, no início de julho, para 46%.

O levantamento atual indicou, também, que 31% acreditam que a economia deve permanecer como está, já 3% não sabem. A maioria dos brasileiros – 59% – acredita que a crise econômica vai demorar para acabar e que o crescimento do Brasil deve ser lento. Apenas 4% dizem que a crise já acabou. Quanto ao desemprego, 44% acreditam que o indicador deve pior; 31% acham que vai diminuir; e 23% afirmam que vai ficar como está.

O pessimismo é maior entre mulher (61%) do que entre homens (56%). Ele diminui conforme aumenta o grau de escolaridade e arenda familiar. Apenas simpatizantes do PSL se apresentam otimistas na pesquisa. Para 80% deles, o Brasil não passa mais por uma recessão econômica e 70% avalia o governo de Bolsonaro como ótimo ou bom.

Deixe seu comentário: