Apenas 7,3% dos estudantes brasileiros do terceiro ano do ensino mÃ©dio atingem o aprendizado adequado em matemÃ¡tica

Apenas 7,3% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio tiveram aprendizado considerado adequado em matemática em 2015 no Brasil. O índice é inferior ao verificado na última divulgação, em 2013, quando 9,3% atingiram o esperado para a etapa. Em português, o índice foi de 27,5% ante 27,3% em 2013, o que indica uma estagnação, já que a variação de 0,3 ponto porcentual não é estatisticamente significativa.

Os dados são de um levantamento feito pelo Movimento Todos pela Educação, com base na avaliação dos alunos pela Prova Brasil e pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, divulgados em setembro. O levantamento é parte de uma das metas do movimento, o aprendizado adequado para o ano em que o aluno está. O objetivo é que, até 2022, o Brasil consiga universalizar a educação de qualidade. As médias intermediárias definidas pelo Todos pela Educação, 40,6% em matemática e 49% em português, não foram atingidas.

Apenas no ensino médio não houve melhora nos índices. No nono ano do ensino fundamental, 33,9% dos alunos têm aprendizado adequado em português e 18,2% em matemática. Em 2013, eram 28,7% e 16,4%, respectivamente. No entanto, sem também conseguir alcançar as médias intermediárias de 49,9% em português e 45,4% em matemática.

É no quinto ano do ensino fundamental que o País registra maior avanço. Nessa etapa, 54,7% dos estudantes aprenderam o considerado adequado em português – ultrapassando a meta estabelecida de 53,7% – e 42,9% em matemática. Em 2013, os índices eram de 45,1% e 39,5%, respectivamente. A meta de matemática de 49,5% não foi alcançada.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul é o Estado que mais retrocedeu nos indicadores de qualidade no fim do ensino médio. Apenas 8,9% dos estudantes concluíram o terceiro ano com aprendizado considerado adequado em matemática em 2015, uma queda de 4,9 pontos percentuais em relação a 2013. Em português a queda foi de 5,5 pontos, com 32,4% dos alunos sabendo o conteúdo básico. Em matemática, a queda também foi verificada no ensino fundamental.

Todos Pela Educação

Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem como missão engajar o Poder Público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma educação básica de qualidade.

