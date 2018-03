Apesar de animosidades que enfrentou no Sul, o ex-presidente Lula vai seguir viajando pelo Brasil

O ex-presidente Lula vai seguir viajando pelo País, apesar das animosidades que enfrentou na região Sul. Na segunda-feira (02) ele estará no Rio de Janeiro para o lançamento da candidatura de Celso Amorim ao governo e um ato de desagravo, conforme divulgou a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

O PT decidiu concentrar seus manifestantes em Brasília, no dia 4 de abril, depois de saber que ruralistas preparam um protesto gigante na capital contra o pagamento retroativo do Funrural. A data coincide com a votação do habeas corpus de Lula. Com isso, caravanas devem partir de várias cidades para Brasília. Em São Paulo, a legenda estuda organizar manifestações na periferia.

Atentados na caravana

Nomes de dez suspeitos de envolvimento em atentados contra a caravana do ex-presidente Lula e 20 números de telefone foram identificados e encaminhados pelo Partido dos Trabalhadores à polícia.

Em coletiva à imprensa, o presidente do PT do Paraná, ex-deputado federal Doutor Rosinha, afirmou que somente “uma pessoa com problema mental” diria que o próprio partido atentaria contra a caravana. Rosinha fez referência a declarações de autoridades que sugerem a suspeita. Sem citar nomes, ele criticou especialmente as declarações do pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, do PSL, que acusa o próprio PT de ter criado um factoide.

“Eu estava lá, imediatamente nós chamamos a polícia, saíamos dali, eu fui à delegacia junto quando foi tomado o depoimento de um jornalista e do motorista do ônibus. Solicitamos que no mesmo dia a perícia se fizesse presente porque nós não queríamos ser vítimas de ilações e mentiras. Acho que deve ser alguma pessoa que tem um problema mental ou muita má-fé imaginar que um de nós vamos dar um tiro em um ônibus que tem dentro dele gente nossa. Eu repúdio em nome do PT esse tipo de argumento e espero o mais rápido possível que o laudo fique pronto”, afirmou Rosinha.

A denúncia encaminhada ao Ministério Público inclui uma série de prints de conversas no WhatsApp dos grupos “Caravana Contra Lula 26/03” e “Foz contra Lula26/03”, nos quais integrantes afirmam a intenção de trocar os ovos e pedras, que vinham sido atirados contra a caravana desde o início, por tiros de munição letal.

Perícia

A perícia deve ficar pronta nos próximos dias, segundo a Secretaria de Segurança. Na quarta-feira (28), o delegado Wilkison Fabiano Oliveira de Arruda, da Polícia Civil de Laranjeiras do Sul, no Paraná, que estava de plantão na terça-feira (27) quando foram feitos disparos contra dois ônibus da comitiva do ex-presidente, faz duras críticas à estrutura da polícia, que ele classifica como sucateada.

Em nota, Arruda afirmou que os problemas da polícia ficaram evidentes no caso do ataque. A nota aponta que “a demora na chegada de peritos ao local se deu em razão da extrema precariedade a que está submetido o Instituto de Criminalística do Estado do Paraná”. O governador Beto Richa, do PSDB, negou as afirmações do delegado e disse que o Estado nunca teve tanto investimento na Polícia Científica. Richa disse que acompanha de perto a investigação caso dos tiros contra a caravana.

