Apesar de liderarem as bilheterias de 2017, o número de protagonistas mulheres no cinema caiu no último ano

De acordo com estudo realizado anualmente pela Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, apenas 24 dos 100 filmes com as maiores bilheterias do ano tiveram protagonistas femininas — 5% a menos que em 2016, quando 29 dos títulos retratavam a história de mulheres

O levantamento também revelou que as produções independentes continuam a dar maior atenção para o gênero, comparado aos blockbusters hollywoodianos. Mulheres mais jovens têm, ainda, maior chance de destaque na indústria do cinema. Enquanto entre os homens a porcentagem é bem equilibrada, entre as mulheres, apenas 29% das protagonistas tem 40 anos ou mais.

Em 2017 — ano da articulação de diversos movimentos em prol da igualdade entre gêneros no cinema, como o Time’s Up — Star Wars: Os Últimos Jedi, A Bela e a Fera e Mulher-Maravilha (estrelados por Daisy Ridley, Emma Watson e Gal Gadot, respectivamente) lideraram o ranking de arrecadações.

E, a despeito do crescimento de tais iniciativas, as projeções para 2018 não prometem muitas mudanças no cenário. Com a maioria dos filmes já anunciados sendo centrados em personagens masculinos, Oito Mulheres e Um Segredo, The Hustle e a produção de Ava DuVernay para a Disney, Uma Dobra no Tempo, são as principais apostas entre as poucas protagonistas femininas.

