Apesar de não declarar abertamente sua candidatura à reeleição à presidência da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia inicia campanha informal

Apesar de não declarar abertamente que será candidato à reeleição ao cargo de presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) iniciou uma espécie de campanha informal nos bastidores para não ficar atrás dos concorrentes na busca por votos.

Quando se dirige às câmeras e gravadores da imprensa, Maia ainda se limita à afirmação “se eu decidir ser candidato”. Longe dos microfones, porém, está conversando com partidos e procurando deputados. Em entrevista concedida nesta semana, o parlamentar manteve a posição de não se declarar candidato, mas admitiu que está conversando sobre o assunto com partidos.

“A gente precisa pensar com os partidos que nós estamos conversando se essa é uma decisão que vai ser tomada e em que momento. Se eu e o meu entorno entenderem que é o caminho correto, a gente vai disputar a eleição para ganhar ou para perder”, disse.

Segundo o deputado Vicente Cândido (PT-SP), que é próximo do presidente da Câmara e acompanha as negociações, Maia tem monitorado os pré-candidatos e tem interesse em buscar apoio de pelo menos um deles. “A vontade do Maia é fazer um acordo com o Jovair Arantes (PTB-GO). Ele não quer confronto”, relatou Vicente Cândido. Para ele, Maia sairia ainda mais fortalecido se Jovair retirasse a candidatura e o apoiasse.

Maia ainda estuda pareceres jurídicos que sustentam sua recondução. Opositores à candidatura afirmam que as regras da Câmara não permitem a reeleição do presidente da Casa dentro de uma mesma legislatura. O argumento de Maia é que ele pode se candidatar por exercer atualmente um “mandato-tampão”, já que foi eleito para concluir o mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que renunciou à presidência da Casa em julho. Cunha tinha mandato até fevereiro deste ano.

A eleição na Câmara está marcada para o dia 2 de fevereiro. Segundo um colega de partido de Maia, o anúncio oficial da candidatura do parlamentar do DEM deve ficar para o fim do mês, na reta final da campanha. (AG)

Comentários