Apesar de terem comunicado o fim do casamento, Luana Piovani e Pedro Scooby são flagrados juntos

Luana Piovani e Pedro Scooby assistiram juntos a uma apresentação do musical “Love Story” no Teatro Fashion Mall, no Rio. O ex-casal foi prestigiar o amigo e protagonista do espetáculo, Fabio Ventura, e posaram, sorridentes, para selfies ao lado de colegas.

Na ocasião, os dois, que em setembro deste ano haviam confirmado o término do casamento, também foram flagrados de mãos dadas e na maior descontração durante o passeio pelo shopping. Vale lembrar que essa foi a primeira que eles foram vistos lado a lado em público desde o anúncio da separação.

Luana e Scooby começaram o relacionamento no início de 2011 e se casaram em julho de 2013.

